Fährtenhund suchte Flüchtigen

Einsatzkräfte fanden Unfallauto auf einem Feld bei Mankmoos verlassen vor

von Roland Güttler

16. August 2020, 12:14 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 031 kurz vor Mankmoos wurde am Sonnabendabend um 20.23 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Warin alarmiert. Diese war mit drei Fahrzeugen und insgesamt 16 Kameraden im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren der Rettungsdienst aus Reinstorf sowie Abschleppdienst und mehrere Streifenwagen der Polizei.

An der Unfallstelle bot sich ein nicht alltägliches Bild: Der von der Straße abgekommene Pkw war gegen eine Birke geprallt und hatte diese „umgesenst“. In der Folge rissen Teile vom Fahrzeug ab. Dieses kam dann etwa 100 Meter weiter mit Totalschaden auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrzeugführer war am Unfallort nicht aufzufinden, sodass die Polizei vom Sternberger Revier, die im Bereich der Polizeiinspektion Wismar aushalf, einen Fährtenhund und später auch den Polizeihubschrauber „Merlin 1“ zur Einsatzstelle beorderte. Nach kurzer Suche konnte die Polizei den Fahrer ausfindig machen.

Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich, erfuhr SVZ vom Sternberger Revier, um einen „43-Jährigen Mann aus dem Raum Warin, aber nicht aus der Stadt Warin“. Ob Alkohol oder Drogen mit im Spiel waren, dazu konnte am Sonntag noch nichts gesagt werden.

„Wir übernahmen in der gesamten Zeit die Sicherung der Einsatzstelle und stellten bis zum Abtransport des Unfallfahrzeuges die Löschbereitschaft her, nahmen auslaufenden Betriebsstoffe auf und beseitigten das Baumhindernis von der Straße“, so Torsten Ries von der Warriner Feuerwehr. Der Einsatz endete gegen 22.45 Uhr.