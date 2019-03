Brüel : Fall von Selbstentzündung

Glassplitter in einem Garten-Abfallhaufen als Brandursache

von Roland Güttler

31. März 2019, 16:24 Uhr

Zu einem Gartenbrand in der Sternberger Straße von Brüel rückte die Feuerwehr am Sonnabend gegen 10.30 Uhr aus. Laut Wehrführer Torsten Reiher brannte es auf einer „Fläche von vielleicht 10 mal 10 Metern.“ Die 14 Kameraden vor Ort bekamen den Brand schnell unter Kontrolle. Wie SVZ von der Sternberger Polizei erfuhr, befanden sich in einem Abfallhaufen auch Glassplitter. Durch die Sonneneinstrahlung kam es so zur Selbstentzündung.