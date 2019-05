von svz.de

24. Mai 2019, 05:00 Uhr

Der Sportanglerverein 90 Warin führt am morgigen Sonnabend um 9 Uhr am Pröbbower See einen Arbeitseinsatz durch. Mähwerkzeug sollte mitgebracht werden. Am darauffolgenden Sonntag findet um 8 Uhr das Familienangeln des Sportanglervereins 90 am Pröbbower See statt. Der Vorstand hofft auf rege Teilnahme.