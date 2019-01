von svz.de

07. Januar 2019, 06:59 Uhr

Die ausgedienten Weihnachtsbäume können in Warin und Umgebung in Verbindung mit der Entleerung der Restmülltonne am 11. Januar entsorgt werden. Wenn der Baum nicht mitgenommen werden kann, weil das Fahrzeug voll ist, bitte liegen lassen, so die Info der Stadt, es erfolgt eine spätere Abfuhr.