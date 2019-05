Hohen Pritz : Fördermittel für Kirchen in der Region

Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages stellt 175 000 Euro zur Verfügung

10. Mai 2019, 05:00 Uhr

Rettung für den Kirchturm in Hohen Pritz: Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages stellt 175 000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm für die Turmsanierung zur Verfügung. Mit diesem Programm beteiligt sich der Bund an der Sanierung von national bedeutsamen Denkmälern in ganz Deutschland, informiert der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Junge.

Eine Instandsetzung des Turmmauerwerks in Hohen Pritz ist nötig. Die Fördermittel können verwendet werden, um die Instandsetzung der Dach- und Turmkonstruktion zu beginnen. Auch die Deckenbalken, Schwellen, sowie geschädigten Abschnitte der Mauerkronen und die Schäden des inneren Turmmauerwerks können mit den nun bewilligten Fördermitteln aufgearbeitet werden.