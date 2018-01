Neukloster : Frau findet Nagel-Wurstköder

Polizei warnt. Neuklosteraner Ordnungsamt ließ alle Hundewiesen überprüfen

von Roland Güttler

24. Januar 2018, 20:55 Uhr

Eine Spaziergängerin fand am Montagnachmittag am Verbindungsweg zwischen dem Neubaugebiet und der Bahnhofstraße in Neukloster, in der Nähe der Feuerwehr, einen mit Nägeln versetzten Leberwurstköder. Die Frau sammelte ihn ein und informierte umgehend den Kontaktbeamten der Polizeistation Polizeioberkommissar Dietmar Schwarz und übergab das Fundstück. Dieses wurde von der Polizei laut Sprecher Axel Köppen „nicht aufbewahrt, Lebensmittel gammeln nach kurzer Zeit“.

Die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz einleitete, warnt unterdessen Tierbesitzer und bittet um Vorsicht. Derzeit sind zwar keine weiteren Fälle in Neukloster bekannt. Es sei aber nicht auszuschließen, dass der oder die Täter weitere Köder ausgelegt haben.

Beate Bork vom Ordnungsamt Neukloster ließ „gleich nach Bekanntwerden des Fundes durch den Bauhofvorarbeiter alle Hundewiesen und auch den Stadtbereich kontrollieren. Es wurde nichts gefunden.“ Hinweise an die Polizei unter 03841/2030.