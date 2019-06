von svz.de

30. Juni 2019, 19:30 Uhr

Das nächste traditionelle Ökumenische Sternberger Friedensgebet findet am Mittwoch, dem 10. Juli um 18.30 Uhr in der katholischen St.Pius-Kirche statt. Die Terminverschiebung vom ersten auf den zweiten Mittwoch im Monat Juli hat als Ursache das Konzert „Von Bach bis Jazz“, das am 3. Juli in der evangelischen Stadtkirche gegeben wird.