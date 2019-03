Pinnow : Frühjahrsmarkt braucht Händler

von svz.de

08. März 2019, 05:00 Uhr

Auch in diesem Jahr wird Pinnow seinen Frühjahrsmarkt durchführen. Gemeinde und Kleingartenvereine haben ihn ins Leben gerufen. Geplant ist er für den 13. April. Noch werden Händler gesucht. „Die Organisatoren bitten um rechtzeitige Anmeldung bei Bürgermeister Andreas Zapf unter der Telefonnummer 0172/3819308 oder unter der E-Mail- Adresse zapf.andreas@t-online.de. Der Frühjahrsmarkt in der Gemeinde Pinnow erfreut sich immer größerer Beliebtheit in der Region.