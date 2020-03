Kreis Ludwigslust-Parchim : Für Busse gelten unterschiedliche Regeln

In Nordwestmecklenburg bis Dienstag Verkehr nach normalem Fahrplan - Im Kreis Ludwigslust-Parchim werden Linien eingeschränkt

von Michael Beitien

15. März 2020, 20:00 Uhr

Die Busse im Landkreis Nordwestmecklenburg fahren heute und am morgigen Dienstag nach Plan. Dies betrifft auch die Schülerverkehrsfahrten, teilte das Unternehmen Nahbus mit. Die Beförderung im Landkreis Nordwestmecklenburg werde weiterhin sichergestellt. „Über weitere Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen im Nahverkehr wird sich Nahbus zusammen mit dem Aufgabenträger, dem Landkreis Nordwestmecklenburg, verständigen“, sagte Unternehmenssprecherin Silke Fischer. Falls es zu Einschränkungen kommen sollte, werde umgehend informiert.

Anderes gilt für Ludwigslust-Parchim

„Es wird im Landkreis ab Montag der Ferienfahrplan gelten“, erklärte Stefan Lösel, der Geschäftsführer der kreiseigenen Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP). Das bedeutet wesentlich weniger Regelfahrten, in einigen Dörfern an einigen Tagen gar keine Regelfahrten. Fahrten, die im Fahrplan mit einem „S“ für „nur an Schultagen“ gekennzeichnet sind, entfallen. Sofern einzelne Fahrten davon nicht betroffen sind, werden sie auf der Internetseite des Unternehmens unter vlp-lup.de bekanntgegeben.

Auch ohne Schülerbeförderung bleibt die Mobilität im ländlichen Bereich nach Aussage von Lösel erhalten. „Der Rufbus-Dienst ist verfügbar“, so der Geschäftsführer. Und soll sogar erweitert werden. „Der Fahrplan wird um die Fahrten erweitert, die mit einem ,F’ für ,nur in den Ferien’ gekennzeichnet sind“, heißt es auf der Homepage. Die Rufbusse müssen bis spätestens zwei Stunden vor Fahrtantritt bestellt werden. Bestellungen werden unter Telefon 03883/616161 entgegengenommen. Die Hotline ist montags bis sonnabends von 6 bis 18 Uhr besetzt.

