Warin : Gärtnermeister zeigt den Obstbaumschnitt

von Onlineredaktion SVZ

08. Februar 2019, 12:00 Uhr

Die Naturparkverwaltung in Warin bietet auch in diesem Jahr wieder ein Obstbaumschnittseminar an. Die Veranstaltung findet am 2. März von 9 bis 15 Uhr in Warin statt. Treff zur Theorie ist im Naturparkzentrum, Am Markt 1. Die Schnittvorführungen erfolgen im Pfarrgarten.

Aufgrund der positiven Resonanz der Veranstaltung in den vergangenen Jahren rechnet die Naturparkverwaltung wieder mit einem großen Teilnehmerkreis. Da die Teilnehmerzahl auf 25 bis 30 Personen begrenzt ist, wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten. Das Formular kann unter www.naturpark-sternberger-seenland.de in der Rubrik Veranstaltungen heruntergeladen werden. Anmeldungen sind aber auch telefonisch oder per Fax bei der Naturparkverwaltung in Warin bis zum 25. Februar möglich. Als Seminarleiter konnte auch für 2019 wieder Thomas Franiel aus Crivitz gewonnen werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro – inklusive Imbiss – und ist vor Ort direkt zu entrichten.