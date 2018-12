Sternberger Bürgerbüro : Geänderte Öffnungszeiten

von svz.de

20. Dezember 2018, 20:17 Uhr

Das Sternberger Bürgerbüro bleibt am 27. und 28. Dezember aus organisatorischen Gründen geschlossen. Die gemeinsame Kfz-Zulassungsstelle der Landeshauptstadt Schwerin und des Landkreises Ludwigslust-Parchim in der Heinrich-Hertz-Ring 2 in Schwerin-Süd ist geöffnet.

Die Verwaltung des Landkreises in Parchim ist am 27. und 28. Dezember zu den gewohnten Öffnungszeiten zu erreichen. Am 24. und 31. Dezember ist die Kreisverwaltung geschlossen.