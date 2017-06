Dabel : Gedichte und Lieder up platt

vergrößern 1 von 1 Foto: Wibke Niemeyer 1 von 1

Ein besonderes Unterrichtsfach steht auf dem Stundenplan der Zweit- und Viertklässler der Grundschule Dabel: Plattdeutsch lernen. Helga Böhnke leitet die Arbeitsgemeinschaft und unterrichtet die Jungen und Mädchen einmal in der Woche eine Stunde. „Es geht mir darum, die plattdeutsche Sprache zu fördern und zu erhalten. Die Arbeit mit den Kindern macht mir dabei viel Spaß“, sagt Böhnke. Die Ur-Dablerin schreibt selbst gerne plattdeutsche Geschichten.

„Hoch un platt un sünst noch watt“ – unter diesem Motto hatte Helga Böhnke zusammen mit den Grundschülern nun ein Programm auf die Beine gestellt, das beim Treffen der Ortsgruppe der Volkssolidarität im Begegnungstreff vorgetragen wurde. „Ich habe Lampenfieber“, gab die siebenjährige Clara vor dem Auftritt ehrlich zu. Es sei eine Premiere in der Öffentlichkeit, so Böhnke. Da sei Aufregung ganz normal. Viel Zeit zum Proben hatten die Kinder wegen der vergangenen Feiertage nicht. „Ich habe mit Opa geübt“, erzählte Fiona. Es wurden Gedichte aufgesagt, gemeinsam Lieder gesungen und Witze erzählt – alles up platt. Das Publikum applaudierte. „Wenn Kinder auftreten, freut uns das sehr. Da kann auch ruhig etwas schief gehen“, sagte Anneli Reimers vom Vorstand.

„Jetzt sind die Gäste dran“, kündigte Böhnke zum Abschluss an. Bei einem Quiz wurde der Wortschatz auf die Probe gestellt. „Was ist Kuddelmuddel“, fragte Lisa. Prompt kam die Antwort: „Alles durcheinander“.

von Wibke Niemeyer

erstellt am 09.Jun.2017 | 05:00 Uhr