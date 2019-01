Gemeinsam andere Sprachen erlernen

von Onlineredaktion SVZ

Wer Interesse an neuen Sprachen hat, kann sich jetzt für die neuen Kurse der Volkshochschule anmelden. Am 22. Januar um 16.30 Uhr beginnt ein Anfängerkurs Englisch (412) im Kunsthaus des Gymnasiums Crivitz. Teilnehmer erwerben elementare Grundkenntnisse in Wortschatz, Aussprache und Grammatik. Dann können sie andere begrüßen und sich selbst vorstellen und einfache Unterhaltungen führen.

Der französischen Sprache und dem berühmten „Savoir vivre“ begegnen Teilnehmer auf lebendige Art und Weise im Gemeindezentrum Pinnow. Sie werden schrittweise an die Besonderheiten der Aussprache herangeführt und erwerben erste Kenntnisse des Grundwortschatzes. Der Französischkurs (435) startet am 24. Januar um 10 Uhr. Nach den Winterferien startet in Crivitz Dänisch. Am 18. Februar um 17 Uhr beginnt ein Anfängerkurs (443-02), ab 18.45 Uhr schließt sich ein Kurs für Fortgeschrittene (443-03) an. Anmeldungen und Rückfragen unter Telefon 03871 / 722 43 03 an die Volkshochschule in Parchim.