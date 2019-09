von Onlineredaktion pett

11. September 2019, 05:00 Uhr

Ein Konzert mit Liedermacher Gerhard Schöne, Saxophonist Ralf Benschu und Organist Jens Goldhardt beginnt am Sonnabend 19.30 Uhr in der Klosterkirche Rühn. Karten gibt es unter anderem in der Buchbinderei Koch in Bützow.