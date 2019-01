Sternberg : Girls’ Day findet früher statt

von svz.de

09. Januar 2019, 07:23 Uhr

Der Girls’Day findet in diesem Jahr am 28. März (Anreise am Nachmittag des 27. März) statt. Nicht wie angekündigt im April. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Junge bietet einem Mädchen aus seinem Wahlkreis die Möglichkeit, für einen Tag die Arbeit im Deutschen Bundestag kennenzulernen. Bewerben können sich Mädchen zwischen 16 und 18 Jahren. Die Kosten der Reise und Unterbringung werden vollständig übernommen. Interessierte können sich mit einigen Sätzen, warum gerade sie nach Berlin fahren möchten, postalisch oder per E-Mail an das Bundestagsbüro von Frank Junge wenden (Platz der Republik 1, 11011 Berlin; frank.junge@bundestag.de). Bewerbungsschluss ist der 15. Februar 2019.