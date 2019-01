Jugendweihe : Gleicher Termin in Neukloster und Sternberg

von Roland Güttler

07. Januar 2019, 07:01 Uhr

Die Jugendweihe erfreue sich nach wie vor ungebrochener Beliebtheit, betont Jugendberaterin Birgit Hähnel. Sie gehört zu den Gründungsmitgliedern des Jugendweihevereins Mecklenburg-Vorpommern und ist für die Region zwischen Parchim, Lübz, Sternberg und Ludwigslust zuständig.

Den 2019er-Auftakt in der Region macht der Sternberger Bereich. Am 27. April ab 9.30 Uhr sind die Regional Schulen Brüel und Sternberg, der Förderbereich Sternberg und die Schule Dobbertin dran, um 11.30 Uhr folgt das Gymnasium Sternberg.

Im Nordwestkreis ist der Jugendweihe-Termin in Neukloster ebenfalls am 27. April; um 10 Uhr für die Regionale Schule/Förderschule, um 12 Uhr fürs Gymnasium. In Dorf Mecklenburg ist der Termin am 25. Mai; um 10 Uhr für die Gymnasiasten und 12.30 Uhr für die Regionale Schule.