Loiz : Gottesdienst im Freien

Kirchgemeinde lädt Sonntag auf die Terasse des Beth-Emmaus

von svz.de

10. Juli 2019, 07:32 Uhr

Am kommenden Sonntag findet ein „Gartengottesdienst” in Loiz auf der Terasse des Beth-Emmaus statt,

mitgestaltet von einer Seniorengruppe aus Niedersachsen. Darüber informiert Uwe Seppmann. Bereits in der Vergangenheit habe die Kirchengemeinde Witzin besondere „Gartengottesdienste” gefeiert, das heißt sie haben die Kirche am Sonntag verlassen und auf Einladung von Gemeindegliedern den Gottesdienst in deren Garten verlegt, oder auch zu einen Freiluftgottesdienst unter der Linde vor der Kirche eingeladen.

Im Anschluss an den Gottesdienst ist ein Kirchkaffee geplant, informiert Seppmann.