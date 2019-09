von Onlineredaktion pett

03. September 2019, 05:00 Uhr

Die Ortsgruppe der Volkssolidarität in Brüel lädt Interessenten am heutigen Dienstag zum Grillnachmittag ein. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr in der Schulstraße 15 in Brüel.

Die Wariner Senioren starten am morgigen Mittwoch mit ihrem September-Programm. Um 13.30 Uhr lädt die Volkssolidarität zum Preisknobeln im Treff am Fritz-Reuter-Platz 25 ein.