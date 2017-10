Sternberg : Großübung im Tanklager

vergrößern 1 von 4 1 von 4







erstellt am 02.Okt.2017 | 05:03 Uhr

Eine Explosion in einem Tanklager, ein Unfall in einer Produktionsstätte mit Chemikalien, ein Riss im Tank eines Gefahrguttransporters – in allen Fällen kommen neben der normalen Feuerwehr auch der Katastrophenschutz und das DRK zum Einsatz. Und diese Kameraden müssen dann auch auf Schlag wissen, was zu tun ist und wie sie vorgehen müssen.

Zweimal im Jahr ruft der Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gefahrgutzug Ost, einen Ausbildungstag auf den Plan. „Der erste findet in der Feuerwehrtechnischen Zentrale Dargelütz statt und der zweite in einem Objekt, um die Übung so realistisch darstellen und um das Objekt selbst dementsprechend kennenlernen zu können“, erklärte Dirk Prieß, Zugführer des Gefahrgutzuges Ost. Am Sonnabend nun hatte man den Objektausbildungstag auf das Gelände der ecoMotion GmbH Sternberg gelegt. Feuerwehren aus Parchim, Lübz, Plau, Suckow, Leezen, Matzlow/Garwitz, Severin, Goldberg, Grebbin sowie Goldenbow und natürlich Sternberg hatten ihre Teilnahme mit mindestens fünf Leuten zugesagt. „So hatten wir eigentlich 60 bis 80 Kameraden erwartet. Letztendlich hatten wir nur 43 Leute – das ist nicht zufriedenstellend!“, äußerte sich Prieß nach dem Eröffnungsappell unmutig. „Vorbildlich: Der DRK-Betreuungs- und Sanitätszug aus Parchim war mit 20 Leuten dabei.“

