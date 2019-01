Warin : Häkeln lernen im „sülvst makt“

von svz.de

09. Januar 2019, 07:21 Uhr

„Wir wollen auch gleich loslegen“, verkündet Angelika Krause vom Kreativmarkt „sülvst makt“ in der Wariner Friedensstraße. Das Wetter und die Jahreszeit bieten sich an, Neues zu lernen. Die Grundlagen von Häkeln, Stricken, Nähen und Sticken können sich dort Erwachsene und auch Kinder in gemütlicher Rund aneigenen. Mittwochs und donnerstags steht dafür die Zeit von 15 bis 17 Uhr zur Verfügung. Für spätere Zeiten bitte Angelika Krause um telefonische Anmeldungen. Am Sonnabend ist der „sülvst makt“ von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Eigene Arbeiten können mitgebracht werden.