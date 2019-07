Borkow : Heimatfest mit Falkner und Singen im Zelt

von Roland Güttler

19. Juli 2019, 05:00 Uhr

Zum Heimatfest auf dem Borkower Sportplatz mit einem bunten Familienprogramm lädt der Kultur- und Heimatverein am morgigen Sonnabend ab 14 Uhr ein. Für die Kinder gibt es Ponyreiten, Hüpfburg, Preisangeln sowie eine Feuerwehrübung mit Zielspritzen. Zudem hat sich Falkner Reinhardt Eggert angesagt. Den musikalischen Part beim „Singen im Zelt“ übernimmt Dieter Krüger aus Dabel. Bekannt über Jahrzehnte als der Mann bei den Ex-Dabeler Müllerburschen. Ansonsten sorgt DJ Dargo aus Kühlungsborn für die Unterhaltung am Nachmittag sowie abends für die Erwachsenen beim Tanz bis in den Morgen.