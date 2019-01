Neukloster/Dorf Mecklenburg : Hinter die Kulissen der Schulen schauen

von Roland Güttler

09. Januar 2019, 07:20 Uhr

Schon mit Blick auf das Schuljahr 2019/20 findet an Gymnasien und Regionalen Schulen im Nordwestkreis der „Tag der offenen Tür“ statt. Hier können sich Eltern, die zukünftigen Schüler sowie interessierte Besucher über die Ausrichtung sowie das Schulprogramm der jeweiligen Schule informieren.

Am 19. Januar besteht dazu die Möglichkeit von 10 bis 14 Uhr beim Gymnasium „Am Sonnenkamp“ in Neukloster. Dabei lernen künftige Schüler und ihre erwachsenen Begleiter das Schulgebäude kennen. Sie können sich ferner in den Fachbereichen über den Unterricht informieren oder werden mit dem Projektangebot bekannt gemacht.

Bereits am 16. Januar lädt die Regionale Schule Neukloster zu ihrem „ Tag der offenen Tür“ ein. Von 15.30 bis 18 Uhr ist von Lehrern und Schülern ein vielfältiges Programm vorbereitet, bei dem jetzige und künftige Schüler der Schule aktiv werden und Eltern sich über die Angebote informieren können.

Die Verbundene Regionale Schule und Gymnasium „Tisa von der Schulenburg“ in Dorf Mecklenburg öffnet ihre Türen für Interessenten am 26. Januar von 10 bis 12 Uhr. Sie ist die einzige Kooperative Gesamtschule (KGS) des Nordwestkreises und befindet sich zudem nicht, wie alle anderen NWM-Gymnasien, in Trägerschaft des Landkreises, sondern der Gemeinde Dorf Mecklenburg. Die KGS besuchen Schüler von Lübstorf, bis Jesendorf und Ventschow.

Für künftige Fünftklässler gibt es hier am 11. Januar einen Schnuppertag der 4. Klassen der Grundschule Bobitz, Lübow und Dorf Mecklenburg. Tags darauf ab 19.30 Uhr findet im Foyer/Haus 4 ein Elterninformationsabend statt. Der Eltern-Infoabend für die zukünftigen 7. Klassen, Gymnasium, ist in Dorf Mecklenburg am 24. Januar um 19.30 Uhr ebenfalls im Foyer.