Warin : Hoch hinaus im Sport der Feuerwehr

Wariner Georg Limbach fährt zum Deutschland-Cup

von svz.de

27. April 2018, 12:00 Uhr

Am morgigen Sonnabend wird es für Georg Limbach und seine Mitstreiter im Feuerwehrsport-Team von Mecklenburg-Vorpommern ernst. In Nudersdorf in Sachsen-Anhalt findet der erste Deutschland-Cup des Jahres im Feuerwehrsport statt. Das Ziel des 30-Jährigen ist klar: Besser sein als im Vorjahr bei der internationalen Feuerwehrolympiade im österreichischen Villach. Das MV-Team, das Georg Limbach leitete, vertrat unser Bundesland erfolgreich. Aber mit den persönlichen Leistungen in den Einzeldisziplinen war Limbach nicht zufrieden.

Um in diesem Jahr besser zu sein, legte sich Georg Limbach beim Training mächtig ins Zeug. Ob sich das Schwitzen gelohnt hat, wird sich am Wochenende zeigen. In Nudersdorf werden die Disziplinen Hakenleitersteigen und Löschangriff nass durchgeführt.

Beim Hakenleitersteigen ist der Feuerwehrmann voll gefordert: Nach dem Start läuft der Sportler mit der Hakenleiter die 32,25 Meter bis zum Steigerturm, nimmt diese im Rennen mit beiden Händen über den Kopf und hängt sie mit dem Haken auf das Fensterbrett der ersten Etage. Dann beginnt der Aufstieg. In der ersten Etage angekommen, setzt sich der Sportler neben der Leiter auf das Fensterbrett. Mit wenigen schnellen Handbewegungen wird nun die Leiter in die zweite Etage gehängt. Der Sportler setzt den Aufstieg fort und wiederholt in der nächsten Etage die Prozedur. In der dritten Etage springt der Sportler in das Fenster. Die Zeit wird genommen, wenn beide Füße den Boden berühren.

Die Bestzeit des Wariners für diese Disziplin liegt bei 16,34 Sekunden. Der beste deutsche Sportler schaffte die Höhe schon in 14,21 Sekunden.