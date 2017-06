Jung-Blauröcke wetteifern in Kukuk : Hoch hinaus und Wasser marsch

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Spiel und Spaß standen im Vordergrund des Sportfestes der Jugendfeuerwehren am vergangenen Sonnabend in Kukuk. Eingeladen hatten die Freiwillige Feuerwehr (FFw) Hohen Pritz und deren Förderverein, der die Veranstaltung finanziert.

Dabei waren bei der sechsten Auflage neben der eigenen Jugendwehr, die 2010 gegründet wurde und gut 20 Mitglieder zählt, Borkow, Dabel, Sternberg und Wendorf aus dem hiesigen Amtsbereich, Dobbertin, Goldberg und Mestlin aus der Nachbarschaft sowie Sabel aus dem Landkreis Rostock sowie Hagenow. „Im Vergleich zu 2016 sind es weniger Mannschaften“, berichtete René Pfalzgraf, Wehrführer der FFw Hohen Pritz. Er kannte den Grund: „In der Region und Umgebung ist einiges los. Unter anderem viele Dorffeste, wo sich die Jugendfeuerwehr präsentiert.“ Etwa die Hälfte der Teilnehmer war bereits am Freitag angereist und hatte auf dem Sportplatz die Zelte aufgeschlagen. Am Abend wurde gegrillt und ein Lagerfeuer gemacht. Die Nacht sei sehr ruhig gewesen, so Pfalzgraf.



Körperliche Fitness trainieren

Auf der Festwiese und am Klein Pritzer See konnten sich die Jungen und Mädchen den ganzen Tag über an acht verschiedenen Stationen messen. Es ging um Bestzeiten oder Punkte. „Die Wettbewerbe

haben alle einen Bezug zur Feuerwehr. So geht es beim Bogenschießen um Präzision“, erklärte Pfalzgraf und fügte hinzu:„Es soll aber vor

allem ein Spaßwettkampf sein, wo gleichzeitig die körperliche Fitness trainiert wird. Denn ein Feuerwehrmann muss fit sein.“ Er sei froh, sagt Pfalzgraf, dass sich so viele bei der Vorbereitung und Durchführung des Festes einbringen: „Es ist ein guter Mix zwischen sportbegeisterten Helfern wie Eltern und Einwohnern sowie den Kameraden.“



Rekord beim Kistenstapeln

Einen Rekord gab es beim Kistenstapeln. Gut gesichert, mit Gurt und Seil, gelang es Jule von der Jugendfeuerwehr Hohen Pritz, 20 Kisten zu stapeln. „Ich habe das zum ersten Mal gemacht“, verriet die Zehnjährige, als sie wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Es sei sehr wackelig oben gewesen, aber sie habe sich getraut, so Jule stolz.

Hoch hinaus ging es auch am Kletterturm. Wer ganz oben anschlug, erhielt fünf Punkte, in der Mitte drei. „Noch ein Stück höher das linke Bein“, kam eine Stimme vom Absperrband. Doch Niklas fehlte die nötige Kraft. „Ich schaffe es nicht“, rief der Junge und seilte sich ab.

An die Ruder, fertig, los – hieß es an einer Station auf dem Klein Pritzer See. Die Blauröcke paddelten, was das Zeug hält. Schließlich ging es um den begehrten Wanderpokal.

von Wibke Niemeyer

erstellt am 12.Jun.2017 | 12:00 Uhr