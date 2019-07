von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Einmal in der Woche treffen sich die Mitglieder der Wariner Ortsgruppe der Volkssolidarität in den Räumen am Fritz-Reuter-Platz 25. Heute um 14 Uhr wird zu einem Kaffee- und Spielenachmittag eingeladen. Am kommenden Mittwoch steht dann ein Ausflug nach Neukloster auf dem Programm.