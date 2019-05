Kommunalwahl in Bibow : Im Gespräch mit Kandidaten

von svz.de

09. Mai 2019, 05:00 Uhr

Die Wählergemeinschaft „Gemeinsam für Bibow“ (GfB), lädt alle Kandidaten, die bei der Kommunalwahl für die Gemeindevertretung Bibow kandidieren, am kommenden Sonnabend, dem 11. Mai, um 11 Uhr ins Gemeindehaus „Alte Schmiede“ in Neuhof ein. Es können Fragen gestellt und gehört werden, was jeden Kandidaten dazu bewegt, in der Gemeindevertretung mitzuarbeiten. Alle Einwohner der Gemeinde Bibow sind eingeladen. Ein neutraler Moderator wird die Veranstaltung leiten. Ein geselliger Teil schließt sich an, informiert die GfB.