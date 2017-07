Neukloster : Im Sommerstück auf Piratenfahrt

vergrößern 1 von 1 Foto: kerstin erz 1 von 1

Im Überregionalen Förderzentrum „Sehen“ in Neukloster hatten um die zwölf Piraten Station gemacht. Und sie konnten gut singen, besonders zwei, der Käpt`n, der mit bürgerlichem Namen Maximilian Arnold (19) heißt und sein Steuermann Eric Vogelsang (19). Unter anderem beindruckten sie mit „Hab die ganze Welt geseh’n – Aloa heja he“ von Achim Reichel.

Die Theaterschüler des Überregionalen Förderzentrums Sehen waren in Aktion. Als Sommerstück hatte sich Erzieherin Sylvia Höfs ein Piratenmusical ausgedacht, welches bei den zahlreich erschienenen Eltern, Erziehern, Lehrern und Schülern gut ankam. Sylvia Höfs hatte dazu einfach aus den Musiktiteln von Santiano, Achim Reichel, aus Fluch der Karibik etc. eine Geschichte gebastelt und zusammen mit Erzieher Lutz Hein und Erzieherin Birgitt Grieben ihre Schüler auf eine Piratenfahrt geschickt.

Nach Californio, also Kalifornien, in die Sonne sollte es eigentlich gehen, aber irgendwie hatte der Käpt’n einen falschen Kurs angesagt. Hatten sie zuvor gerade eine Südseeinsel mit vielen schönen Hulamädchen („Aloa heja he“) passiert, landeten sie doch plötzlich inmitten von Eisbergen im Land der Pinguine. Nach dem Pinguintanz wurde aber schnell wieder zurückgesegelt in die wärmende Sonne. Doch das dauerte der Mannschaft viel zu lange und die Rumvorräte waren inzwischen auch alle – „Es gibt nur Wasser, Wasser, Wasser überall und wir haben nichts zu trinken … wir brauchen Rum, Rum, Rum, sonst verdursten wir …“ sangen sie gemeinsam.





von Onlineredaktion

erstellt am 12.Jul.2017 | 12:00 Uhr