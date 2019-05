Muttertag mit der CDU : In Brüel Konzert und Diskussion

von Roswitha Spöhr

11. Mai 2019, 05:00 Uhr

Zum Muttertag laden die CDU-Kandidaten für die Brüeler Stadtvertretung zu einem Konzert mit der Brüeler Blasmusik am Roten See ein, um allen Müttern Danke zu sagen. Zudem ist Gelegenheit, über Ziele und Vorhaben in der nächsten Wahlperiode zu diskutieren. Mit dabei sind der Brüeler Bürgermeisterkandidat Burkhard Liese und Kreistagspräsident Olaf Steinberg aus Sternberg. Die Veranstaltung am 12. Mai dauert von 11 bis 13 Uhr.