11. Juli 2019, 09:36 Uhr

Es sind immer noch zu wenig Einwohner, aber die in dem gestrigen Beitrag „Brüel braucht neuen Schwung“ genannte Zahl stimmt nicht.

Wie SVZ auf Nachfrage in der Sternberger Verwaltung erfuhr, waren laut Statistischem Landesamt Schwerin am 31. Dezember 2018 in Brüel und den Ortsteilen 2554 Einwohner gemeldet.