Brüel : In der ganzen Straße Rauch

Es gab einen nächtlichen Einsatz für die Feuerwehren aus Brüel und Sternberg.

von Roswitha Spöhr

26. Februar 2019, 09:00 Uhr

„Der Rauch war in der ganzen Straße zu riechen“, sagt Torsten Reiher, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Brüel. Nachbarn in der Sternberger Straße hatten am Montagabend den Rauch gerochen und die Leitstelle alarmiert. Zum Einsatz kamen die Wehren aus Brüel und Sternberg.

In dem Haus, das bewohnt ist, räumten die Feuerwehrmänner mit Hilfe einer Schuttmulde dann den Ofen leer und löschten ab. „Das ganze Haus war stark verqualmt“, sagt Reiher. „Es gab kein offenes Feuer, aber durch die starke Verrauchung waren die Nachbarn in Sorge“, weiß er. Der Einsatz, der kurz nach 21.30 Uhr begann, war für die 17 Brüeler Kameraden nach gut einer Stunde beendet.