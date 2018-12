WEitendorf : In Sicherheit investieren

Neue Schwimmstege auch in Weitendorf und Schönlage vorgesehen

von Roswitha Spöhr

20. Dezember 2018, 20:18 Uhr

Die Gemeindevertreter von Weitendorf haben auf ihrer jüngsten Sitzung auch den Haushalt für die Jahre 2019/2020 beschlossen. Vorgesehen sind unter anderem neue Schwimmstege an der Warnow in Weitendorf und Schönlage. Die Schwimmstege sollen bei unterschiedlichen Wasserstandshöhen ein gefahrloses Ein- und Aussteigen für Wasserwanderer ermöglichen. In Abstimmung mit Naturschutzbund und Staatlichem Amt für Umwelt und Natur werde die Kanueinsetzstelle in Weitendorf aber an der jetzigen Uferseite bleiben, jedoch nach vorn versetzt werden. Der Bau der Schwimmstege wird gefördert.

Wie Bürgermeisterin Andrea Sielaff gegenüber SVZ erklärte, sind Sitzunterstände zwischen Kaarz und Schönlage sehr marode und müssten erneuert werden, ebenso brauche die Bushaltestelle an der Straße in Richtung Jülchendorf einen „kreativen Anstrich“ und die in Weitendorf neue Wände. Der Weg zum Gemeindehaus in Weitendorf muss befestigt werden, sagt sie, und in Richtung Wasserwanderrastplatz sollte von der Bundesstraße kommend ein verkehrsberuhigter Bereich entstehen. Geplant sei ebenso, die Brücke in Schönlage zu erneuern.