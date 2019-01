Weihnachtsbäume ade : Ins Feuer oder zum Kompost

Weihnachtsbäume können brennen oder geschreddert werden

von Roswitha Spöhr

11. Januar 2019, 05:00 Uhr

Die Weihnachtsbäume haben in den allermeisten Wohnungen ausgedient, Kugeln und Kerzen sind längst wieder in Kisten verstaut. Doch wohin jetzt mit den Bäumen?

Traditionell lädt die Freiwillige Feuerwehr Brüel zu Beginn des neuen Jahres zum Verbrennen der Weihnachtsbäume ein, so wieder am kommenden Sonntag, dem 13. Januar, ab 10 Uhr hinter dem Gerätehaus in der Brüeler Bahnhofstraße. Wer alters- oder krankheitsbedingt seinen abgeschmückten Baum dazugeben möchte, aber nicht selbst bringen kann, könne sich bei der Feuerwehr melden, sagt Wehrführer Torsten Reiher.

Am wärmenden Feuer der brennenden Bäume dann ein bisschen zusammen zu stehen, bei einer Bratwurst und einem Getränk, ist zugleich eine gute Möglichkeit, einen geselligen Vormittag zu verbringen.

Das Ritual des Tannenbaumverbrennens wird auch in Jesendorf und Ventschow seit Jahren durch die örtlichen Wehren gepflegt. Hier findet es diesmal am morgigen Sonnabend, dem 12. Januar, um 17 Uhr statt. In Ventschow in bewährter Weise in der Kuhle mitten im Ort und in Jesendorf gemeinsam mit der Gemeinde am Feuerwehrgerätehaus.

Einwohner im Amtsbereich Sternberger Seenlandschaft können ihre Bäume aber auch einer Verwertung zuführen, wenn sie sie bis spätestens 6 Uhr am 23. Januar neben einen der Wertstoffcontainer legen. Das trockene Grün wird von hier abgefahren, geschreddert und kompostiert. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Ludwigslust-Parchim macht darauf aufmerksam, dass bei der Hausmüllabfuhr oder Sperrmüllsammlung keine Weihnachtsbäume mitgenommen werden.

Anders im Nordwestkreis. Hier können Einwohner, ausgenommen die der Stadt Wismar, ihre Weihnachtsbäume bis Ende Januar zu den regulären Abholterminen des Restmülls herausstellen. Wie SVZ berichtete, gibt es in Warin und Umgebung dazu bereits am heutigen Freitag die Möglichkeit in Verbindung mit der Entleerung der Restmülltonne. Wenn der Baum nicht mitgenommen werden kann, weil das Fahrzeug voll ist, sollte der Baum liegen gelassen werden, so die Information der Stadt, es erfolgt eine spätere Abfuhr.