Warin : Irischer Abend im Pfarrgarten

25. Juni 2019, 05:00 Uhr

Zu einem irischen Abend im Wariner Pfarrgarten hinter dem „Haus der Zukunft“ Am Markt 2 in Warin wird am kommenden Freitag, dem 28. Juni, eingeladen. Ab 18 Uhr gibt es Essen und Trinken am Johannifeuer und ab etwa 19 Uhr Musik mit den „IrLichtern“. Bekannte und unbekannte Irische Melodien laden zum Hören und Mitmachen ein. Es wird genug Sitzplätze geben. Der Eintritt ist frei, eine Spende willkommen.