Offene Gartentüren im Sternberger seenland : Jeden Tag verändert sich der Garten

Die Friesische Palme, eine Grünkohlart, hat gerade abgeblüht. Genauso der Lippische Braunkohl daneben, auch eine alte Sorte. „Hier war alles gelb und voller Bienen“, zieht Bernd Fügert mit der Hand einen Bogen. „Auf einer Blüte saßen bis zu zehn Bienen.“ In Gelb habe auch der Helgoländer Wildkohl geblüht. Die Knospen seien wie Brokkoli. „Was ich mit den Blättern mache, muss ich erst ausprobieren. Jetzt freuen sich die Kaninchen“, sagt Fügert lachend und geht weiter. Der Meerkohl sei eine „wunderbare weiße Kugel“ gewesen. Und im Beinwell, eine Gemüseheilpflanze, früher auch Wallwurz oder Beinwurz genannt, hätten sich die Hummeln wohl gefühlt. Die Blätter verwende er vorwiegend als Spinatgemüse, „um die Gelenke fit zu halten“, erklärt der 70-Jährige.

Sein heidnischer Garten „Waldschradskraut“ ganz am Ende der Rotdornstraße in Penzin gehört zu den 48 im Land, die alle mit der „Natur im Garten-Plakette“ ausgezeichnet wurden und sich am Wochenende an dem von der Aktion „Natur im Garten MV“ veranstalteten Tag der offenen Gartentür beteiligten.



Immer neue Gedanken bei Fahrten durch die Natur

Bernd Fügert erfüllt sich hier „einen Wunschtraum“. Im Schrebergarten des Vaters habe er angefangen, in Bülow bei Crivitz eine Bio-Klein-Ranch aufgebaut, sei damit aber gescheitert. Drei Tafeln von dort habe er gerettet und damit in Penzin seine Galerie „Heidnischer Garten vom Ursprung bis heute“ gestartet. Die werde sicher nie fertig,

genauso wenig wie die Bewirtschaftung des Refugiums, für das er immer neue Gedanken habe. Die würden ihm bei Fahrten durch die Natur kommen, ob hier, im Spreewald, Thüringer Wald oder an der Wümme. Die unternehme er, so Fügert, mit dem E-Bike, denn er besitze kein Auto , die längeren Fahrten mit dem Zug. Meist sei er allein unterwegs. „Ich brauche Ruhe, um die Ideen zu sortieren. Es schwirrt so viel im Kopf herum.“

Er sei froh, sagt der 70-Jährige, dass ihm seine Jungs zu diesem Grundstück verholfen hätten. Von Garten sei zwar nichts zu sehen gewesen, kein Mutterboden, sondern „eher Müll“, doch Stück für Stück

arbeite er sich voran. „Was hier wächst, ist Händearbeit mit Grabegabel, Harke und Schaufel.“ Unkraut bleibe jedoch stehen, nur Wege halte er frei. Es müsse viel Mohnsaat im Boden gewesen sein. Seitdem der bearbeitet werde, habe sich daraus ein prächtiges Blütenmeer entwickelt. Wenn der Mohn weg sei, käme die Ringelblume hoch und die Fläche verwandle sich in Orange. „Jeden Tag verändert sich der Garten“, sagt der Naturfreund. Zum heidnischen Garten gehöre auch Getreide, das sei gut für die Fruchtfolge. Nach der Aussaat im Herbst hätten ihm die Hühner einiges zunichte gemacht, doch ein Teil der Wintergerste blieb übrig und hat Ähren ausgebildet. Demnächst will Fügert eine Hecke pflanzen, „als Schutz gegen Wild, es gibt hier viele Rehe, und gegen Wind.“

So groß hätte sie den Garten gar nicht vermutet , staunt Bärbel Hogrefe aus Zahrensdorf. Sie und ihr Mann Hans-Joachim sind am Sonnabend die ersten Besucher, wollen sich umschauen und haben einige Fragen, z. B. was Bernd Fügert mit dem Buchweizen macht. „Als Gründünger und für die Hühner“, so die Antwort.



Ehemalige Rosenkönigin als Honigkönigin

Ebenfalls mit der „Natur im Garten-Plakette“ ausgezeichnet, aber ganz anders mit neun gegliederten Bereichen ist Lütt Acker, die Gartenanlage des Vereins Dialog + Action in Sternberg. Am Sonnabend gibt es gleichzeitig den Tag der offenen Imkerei Lütt Acker. Projektleiter Klaus Werner freut sich, dass auch einige, die hier den Bundesfreiwilligendienst absolviert haben, „wieder herfinden“. Das zeige, „dass sie sich identifizieren. Die Pflege ist ihre Sache, ohne sie ginge das nicht.“

Lisa Angeli begleitet den Tag als Honigkönigin, ist am Stand von Dialog + Action zu finden und gibt Besuchern Tipps, wo sie was finden. „Es freut mich, dass ich das wieder machen darf“, sagt die 19-Jährige. Sie war ab 2014 für ein Jahr Rosenkönigin, studiert nun in Rostock und ist zum zweiten Mal für einen Tag Honigkönigin. Großes Interesse findet das tags zuvor übergebene Kommunikationszentrum mit viel Anschauungs- und Informationsmaterial. In der kleinen Küche, die auch die Möglichkeit zum Schaukochen mit Imkerprodukten bietet, werden leckere Snacks gereicht.





von Rüdiger Rump

erstellt am 26.Jun.2017 | 05:00 Uhr