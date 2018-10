Abzeichen JUgednflamme : Jugendfeuerwehr Sternberg nicht nur in Gerätekunde fit

Mädchen und Jungen der Sternberger Jugendfeuerwehr meisterten Prüfung

von svz.de

19. Oktober 2018, 10:19 Uhr

Die deutsche Jugendfeuerwehr sieht verschiedene Leistungsnachweise vor, bei denen die Mädchen und Jungen ihren Ausbildungsstand unter Beweis stellen können. Für den Erwerb der Jugendflamme I werden so die Grundfertigkeiten der neuen Mitglieder überprüft. Das Abzeichen für die Jugendflamme II kann erst ab 13 Jahren erworben werden. Hier wird die Zusammenarbeit in der Gruppe bei Aufgaben wie dem Absichern eines Löschfahrzeugs im Einsatz und dem Aufbau eines Wasserwerfers getestet. Jugendflamme III und die Leistungsspange stellen die Abschlussprüfung der Jugendfeuerwehr dar, die erst ab 15 Jahren abgelegt werden kann und auf hohem Niveau die sportlichen, feuerwehrtechnischen, sozialen und ökologischen Fähigkeiten und Kenntnisse der Jugendlichen prüfen. Hierzu gehören zum Beispiel Kenntnisse in Erster Hilfe, das Durchführen eines Löschangriffs mit Schaum, die Mitarbeit in sozialen und ökologischen Projekten und sportliche Disziplinen wie Kugelstoß, Staffellauf und feuerwehrtechnische Schnelligkeitsübungen.

Jetzt stellten sich Mitglieder der Jugendfeuerwehr Sternberg den Aufgaben und Fragen des Amtsjugendwartes René Pfalzgraf aus Hohen Pritz und des DFV-Prüfers Dirk Brauckmeier aus Dabel für die Jugendflammen I und II. Dazu gehörten zum Beispiel Feuerwehrknoten, Schläuche aus- und einrollen, Hydrantenschilder entziffern, Gerätekunde und der fachgerechte Aufbau eines Standrohrs an einem Unterflurhydranten. Trotz angespannter Nerven und für manche einer schlaflosen Nacht zeigten sich alle Kinder und Jugendlichen den Anforderungen gewachsen und bestanden die Prüfung. Nun gilt es, die Ausbildung in der Jugendfeuerwehr fortzusetzen und die nächsten Stufen zu meistern.