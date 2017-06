Kuhlen-Wendorf : Junger Meister beim Straßenbau

vergrößern 1 von 2 Foto: Rüdiger Rump 1 von 2

Den ganzen Tag im Büro sitzen, wäre nichts für ihn. Auf dem Lande aufgewachsen, sei er es gewohnt, viel draußen zu sein. Bei der Berufswahl spielte das für René Buchholz aus Wendorf eine wichtige Rolle; er wollte „auf den Bau“ – und hat Straßenbauer gelernt. „Insofern ist das schon mein Wunschberuf“, sagt der 33-Jährige.

Er habe sich in der zehnten Klasse relativ spät umgesehen und beworben, letztlich über die Berufsberatung bei der Agentur für Arbeit, dafür auf Anhieb eine Zusage erhalten und 2000 beim Tief- und Kulturbau (TuK) Schwerin angefangen. Dass er die dreijährige Ausbildung als Klassenbester beendete, erwähnt der Wendorfer nur beiläufig. Dass ihm jetzt so ein Coup erneut gelungen ist, wussten wir bereits von der Handwerkskammer in Schwerin. René Buchholz hat im Frühjahr seine dreijährige, berufsbegleitende Ausbildung zum Straßenbauermeister abgeschlossen – als Jahrgangsbester.



Weiterbildung stand schon früh fest

Sich nach der Lehre weiterzubilden, habe für ihn ziemlich früh festgestanden. Ab 2008 absolvierte der Wendorfer ein Jahr lang einen Lehrgang als Vorarbeiter und bekam „eine eigene Truppe“. Dann könne er auch einen Schritt weiter gehen, habe er gedacht. Der Chef sei „nicht abgeneigt“ gewesen, so dass der Betrieb ihn finanziell unterstützt

habe. „Das war eine große Hilfe.“ 8000 bis 10 000 Euro koste ein Meisterlehrgang mit allem Drum und Dran.

Als Alternative hätte er eine Ausbildung zum geprüften Polier absolvieren können. Doch die wäre in Rostock gewesen. Außerdem denke er, so Buchholz, dass ein Meister angesehener sei, weil „aus dem ursprünglichen Handwerk gewachsen“. Der Lehrgangsbeginn im März 2014 sei für ihn zwar ungünstig und seine Frau über diesen Zeitpunkt

alles andere als glücklich gewesen, „denn unsere Tochter war gerade zwei Wochen alt“, doch für Straßenbauer gäbe es die Meisterausbildung nicht so oft wie in anderen Gewerken. Es seien Berufskollegen aus dem ganzen Land nach Schwerin gekommen, „am weitesten weg war einer von Usedom“, erzählt der Wendorfer – drei Jahre lang von Freitagmittag bis -abend, jeden Sonnabend bis zum frühen Nachmittag. „Da brauchte man sich fürs Wochenende nichts mehr vorzunehmen.“ Jetzt bleibe wieder mehr Zeit für die Familie und die freiwillige Feuerwehr. Mit zehn Jahren habe er in der Jugendwehr angefangen, diese später als aktives Mitglied mit betreut, das während der Meisterausbildung jedoch ruhen lassen. Jetzt werde er wieder einsteigen „als rechte Hand“ von Jugendwartin Chantal Michaelis, die ebenfalls in der Jugendfeuerwehr groß geworden sei. „Unsere Kleine, jetzt dreieinhalb, begeistert sich auch schon langsam dafür. Sie und meine Frau sind oft mit.“

Zurück zur Meisterausbildung: Das meiste sei Theorie gewesen. Mit Teil 1 und 2, Fachpraxis und Fachtheorie, sowie Teil 4, Ausbildung der Ausbilder, habe er keinerlei Probleme gehabt, „Betriebswirtschaft aber war echt schwer, weil ich ich damit noch keine Berührung hatte. Da blieb nur, sich hinzusetzen und zu lernen“, so der junge Meister.

Die Baustellen seien fast durchweg regional, in Schwerin und Umgebung, Hamburg oder Cuxhaven in Ausnahmen gewesen. René Buchholz hat am Marienplatz, in der Wittenburger und Bergstraße mitgewirkt. Bis Ende August erneuern er und seine sechs Kollegen die Arsenalstraße am Südufer des Pfaffenteichs. Die Steine vom alten Pflaster seien aufgenommen, oben abgeschnitten und dann abgeflammt, das bedeutet, wieder aufgeraut worden, und würden neu eingebaut, erklärt Buchholz. Er mache seine Arbeit gern, es sei „so schön, dass man jeden Tag sieht, was man vollbracht hat. In 50 Jahren können die Leute noch darüber laufen.“ Umso mehr freue er sich auf den nächsten Auftrag im Innenhof des Schweriner Schlosses. „Das wird was fürs Auge, das Pflaster richtig filigran mit Ornamenten.“ Wer könne schon von sich sagen, den Hof eines Schlosses neu gemacht zu haben.

von Rüdiger Rump

erstellt am 09.Jun.2017 | 21:00 Uhr