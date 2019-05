von svz.de

21. Mai 2019, 05:00 Uhr

Zu einem Kaffeekonzert mit dem Chor „Die Lustigen Brüeler“ wird am kommenden Sonntag, dem 26. Mai, um 14.30 Uhr in den Mecklenburger Hof in Brüel eingeladen. Angekündigt wird ein buntes Programm. Der Eintritt ist frei. Wegen begrenzter Platzkapazitäten wird eine Reservierung unter der Telefonnummer 038483/2900 gebeten.