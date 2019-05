Warin : Kuchen als Standgebühr

Grillfest und Selbstgemachtes: In Warin wird gefeiert

von Roswitha Spöhr

10. Mai 2019, 05:00 Uhr

Am sülvst makt in der Wariner Friedensstraße 33 beginnt am morgigen Sonnabend um 13 Uhr ein Grillfest. Angelika Krause lädt auch dazu ein, die Stände mit Selbstgemachtem und aus zweiter Hand zu durchstöbern. Wer mit einem Verkaufsstand mit Selbstgemachtem oder Sachen aus zweiter Hand dabei sein möchte, wird gebeten, sich telefonisch unter 0170/1857464 oder per Email: suelvst.makt@gmail. com anzumelden. Standgebühr ist ein Kuchen.