von Franca Niendorf

20. Dezember 2018, 10:30 Uhr

Mittwochs ist Wochenmarkt vor dem Rathaus in Sternberg. Gestern öffneten die Händler zum letzten Mal in diesem Jahr ihre Stände. Nach einer kurzen Pause geht es nach dem Jahreswechsel wieder am Mittwoch, dem 9. Januar, weiter, erfuhr SVZ auf Nachfrage in der Sternberger Verwaltung. Bei den Angeboten gebe es keine Veränderungen, heißt es weiter.