08. Mai 2019, 05:00 Uhr

Sternberg | „Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg“ Mit dieser Mahnung wird die Linke in Sternberg am heutigen 8. Mai der Befreiung vom Faschismus und des Endes des Zweiten Weltkrieges gedenken. Wie im vergangenen Jahr lädt sie um 11 Uhr an die Gedenkstätte am Sternberger Mecklenburgring ein.