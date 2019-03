Zirkus Huberti gastiert in Brüel : Manege frei

Zirkus Huberti gastiert ab morgen auf der Festwiese Plantagenweg

von svz.de

05. März 2019, 20:00 Uhr

Zirkusluft in Brüel: Zirkus Huberti gastiert vom 7. bis 10. März auf der Festwiese Plantagenweg. Joschy Huppertz, auch zugehörig zum Schweriner Weihnachtszirkus, präsentiert sich in einem wunderschönen Zirkuszelt. Die kleinen und großen Zuschauer dürfen staunen, wenn er mit seiner Familie alle Bereiche der Zirkusattraktionen gekonnt abdeckt. Jonglage, Clownerie, Livemusik, Luftartistik, Handstandakrobatik, Hunderevue, Lassodrehen und vieles mehr, versetzen das Publikum für fast zwei Stunden in eine andere Welt.

Die Premiere beginnt am morgigen Donnerstag mit einem „Kids Day“: 8 Euro auf allen Plätzen. Freitags ist der „Freikartentag“, entsprechende Gutscheine wurden in Schulen, Kindergärten und Geschäften ausgelegt.

Die Vorstellungen beginnen am Donnerstag 17 Uhr, Freitag und Sonnabend jeweils um 16 Uhr sowie am Sonntag um 14 Uhr.