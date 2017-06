Wismar : Mehrere Umleitungen nach Pfingsten

vergrößern 1 von 1 Foto: hgl 1 von 1

Nach dem Pfingstwochenende müssen sich die Kraftfahrer in Wismar auf Änderungen in der Verkehrsführung im Baubereich Knoten „Schweriner Tor“ einstellen. Da Druckrohrleitungs-, Kanal- und Straßenbauarbeiten in der südlichen Dr.-Leber-Straße vom Knoten Schweriner Tor bis hinter die Zufahrt Mecklenburger Straße unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn weitergeführt werden, kann die Dr.-Leber-Straße ab 6. Juni nur in Richtung Turnerweg/Hochbrücke befahren werden. Weiterhin erfolgt die Verlegung einer Gasleitung in der Nebenanlage der Dr.-Leber-Straße vom Knoten Schweriner Tor bis zum Turnerweg. Diese Arbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn. Der Verkehr aus Richtung Hochbrücke kommend, wird in Richtung Schwerin über die Kanalstraße – Lenensruher Weg – Klußer Damm umgeleitet, mit Fahrziel Lübeck über den nördlichen Altstadtring Dr.-Leber-Straße – Bahnhofstraße – Wasserstraße – Am Hafen – Ulmenstraße, der Verkehr aus der Dahlmannstraße wieder in Richtung Schwerin am Knoten Schweriner Tor geleitet. Die Arbeiten in der westlichen Schweriner Straße dauern noch bis Ende Juni an, zwei Monate länger die in der Dankwartstraße unter Vollsperrung des Baubereiches.