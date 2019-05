Kobrow : Melkwettbewerb und Kletterturm

von svz.de

27. Mai 2019, 09:03 Uhr

An der Feuerwehr in Kobrow I wird am Sonnabend, 1. Juni, ab 14 Uhr ein Dorffest gefeiert. Es gibt einen Melkwettbewerb, eine Hüpfburg, Entenangeln und Kinderschminken. Die Hohen Pritzer Feuerwehr kommt mit ihrem Kletterturm, Fahrten im Kobrower Feuerwehrauto sind möglich. Die Harmonika-Freunde des Landespolizeiorchesters MV spielen auf, ebenso die „Neulandgewinner“. Um 20 Uhr beginnt die Partynacht.