Radtour : Mit dem Fahrrad durch alle Dörfer Blankenbergs

von Roswitha Spöhr

11. Juli 2019, 09:45 Uhr

Auf Radtour durch alle Dörfer der Gemeinde Blankenberg will am kommenden Freitag, dem 12. Juli, die neue Gemeindevertretung gehen. Start ist um 17 Uhr am Gemeindehaus in Blankenberg. Die Fahrt führt durch Wipersdorf, Penzin und Friedrichswalde nach Weiße Krug, sagt Bürgermeister Ralf Kähler. „Wir wollen ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch kommen. Als neuer Bürgermeister möchte ich auch erfahren, welche Sorgen und Nöte es gibt. Und wir wollen selbst schauen, was dringend gemacht werden muss“, erklärt er. Wer ein Anliegen hat, kann gern auf die Radfahrer zukommen.