von svz.de

10. Mai 2019, 05:00 Uhr

Der Sternberger Heimatverein lädt alle Freunde des Bowlingsports bereits am heutigen Freitag zu einem geselligen Abend in die Gaststätte „Zum Augustiner“ in Sternberg ein. Beginn ist um 19 Uhr. Der eigentlich vorgesehene Termin in der nächsten Woche musste verlegt werden, informiert der Heimatverein.