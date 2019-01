Sternberger Seenland : Mit Schwung ins neue Festjahr

Bereits am Jahresanfang ist der Veranstaltungsplan für die kommenden Monate prall gefüllt.

von Michael Beitien

02. Januar 2019, 07:52 Uhr

Viele Menschen im Sternberger Seenland haben Silvester noch einmal kräftig gefeiert und so das alte Jahr mit Schwung ausklingen lassen. So mancher hält am Jahresanfang erst einmal inne. Doch für die Organisatoren von Kulturveranstaltungen gibt es nur eine kurze Verschnaufpause. Sie sind bereits bei der Arbeit, um das neue Kultur- und Festjahr vorzubereiten.

800. Geburtstag wird gefeiert

Zwei Orte aus der Region feiern im Jahr 2019 ihr 800-jähriges Bestehen: Neukloster und Langen Jarchow. Das Jubiläum in Langen Jarchow ist am Pfingstwochenende vom 7. bis 9. Juni geplant, ist von Alfred Nuklies, dem Bürgermeister der Gemeinde Kloster Tempzin zu erfahren. Der Höhepunkt konzentriert sich auf den Pfingstsonnabend mit einem Festumzug. Den Tag über soll rund um den Sportplatz in Langen Jarchow ein Fest mit Markttreiben und Musik stattfinden.

Bereits eine Woche vorher findet der Höhepunkt zum 800-jährigen Jubiläum in der Stadt Neukloster statt. Am Sonnabend, dem 1. Juni, um 14 Uhr soll ein Festumzug mit der Dauer von zwei Stunden auf dem Clara-Zetkin-Platz starten. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am gleichen Tag wird auf dem Klostergelände gefeiert: mit Stoertebeker, einer Santiano-Coverband, mit einem Kinderfest auf dem Gelände der Kindertagesstätte, mit einer Band, DJ und Lasershow.

Plan in Sternberg schon gut gefüllt

Prall gefüllt ist bereits der Veranstaltungsplan, den die Tourist-Info in Sternberg für das Jahr 2019 ins Internet gestellt hat. Früher habe es bis Ende März gedauert, bis die Organisatoren die Termine gemeldet hatten, sagt Martin Bouvier von der Tourist-Info. Die ersten Veranstaltungen mit einem großen Publikum werden Anfang März gefeiert: mit dem Karneval in Sternberg und Dabel. Zu den Höhepunkten des Jahres 2019 gehören unter anderem das Heimatfest und das Rapsblütenfest in Sternberg, das Dorffest in Dabel und das Stadtfest in Brüel. Auch ein regionales Erntefest in Brüel soll es wieder geben, nachdem die Landwirte aus dem Raum Brüel/Warin das Ereignis angesichts der katastrophalen Ernte im vergangenen Jahr abgesagt hatten. In diesem Jahr nehmen sie den 7./8. September in Angriff.

Zu den musikalischen Höhepunkten dürften wieder die Konzerte des Sternberger Musiksommers zählen. Auch die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern gastieren wieder in der Region, wobei das Konzert am 11. August mit Teufelsgeiger Nemanja Radulovicin in der Sternberger Stadtkirche bereits so gut wie ausverkauft ist, sagt Martin Bouvier. Die Tourist-Info verkauft Karten für die Festspiele im ganzen Land und damit unter anderem auch für Konzerte in den Schlössern Basthorst und Hasenwinkel, im Kloster Rühn und im Kulturhaus Mestlin. Ab 15. Mai führt wieder der Nachtwächter durch Sternberg. Im gleichen Monat beginnen auch andere Stadtführungen.

Auszüge aus dem Veranstaltungsplan für das Jahr 2019 im Sternberger Seenland

9. Januar 2019, 19.30 Uhr: Groß Raden, Archäologisches Museum: Aus der Gründungszeit unserer Städte und Dörfer –

Wie aus Slawen und Deutschen Mecklenburger wurden

Vortrag mit: Fed Ruchhöft ausGreifswald;

13. Januar, 17 Uhr: Kirchenkonzert in der Dorfkirche Wamckow: Alte Choräle in textlicher Neufassung;

17. Januar , 19 Uhr: Neujahrsempfang der Stadt Brüel, Schulen „Am Stadtpark" , Atrium;

24. Januar, 19 Uhr: Neujahrsempfang der Stadt Sternberg, Hotel Dreiwasser;

2. März, 19 Uhr: Karneval mit dem Sternberger Carneval Club im Hotel Dreiwasser; Kartenvorverkauf ab Anfang Februar im

Tabak-Treff , Luckower Straße in Sternberg. Weitere Veranstaltungen mit dem Sternberger Carneval Club im Hotel Dreiwasser: 3. März 14 Uhr Familienfasching, 4. März 10 Uhr Kinderfasching, 4. März 19 Rosenmontagsball;

2. März, 20 Uhr: Fasching mit dem Dabeler Karneval Club im Haus Wildrose, Kartenvorverkauf im Begegnungstreff Dabel ab Anfang Februar. Weitere Veranstaltungen mit dem Dabeler Karneval Club im Haus Wildrose: 3. März,13 Uhr Karneval zur Kaffeezeit, 4. März , 20 Uhr Rosenmontagsball ;

8. März ,12 Uhr: Uhr Golchener Hof, Frauentagsfete mit Willi Freibier & Bauer Korl ; 19 Uhr Ü40-Frauentagsparty. Am 9. März, 12 Uhr, gibt es eine weitere Frauentagsparty, Kartenvorverkauf: Golchener Hof und

Touristinfo Sternberg;

1. Mai, 10 bis18 Uhr Lenzen:

Großer Pflanzen- und Topftag mit Pflanzen für Haus und Hof, Keramik, Unterhaltung, Kremserfahrten, Speis und Trank;

3. bis 5. Mai: Sternberg, Landesrapsblütenfest ;

18. Mai, 16 Uhr: Tempzin, Chorkonzert in der Klosterkirche mit dem Theodor-Körner-Chor Schwerin;

18. Mai , 19.30 Uhr: Festkonzert zum 800-jährigen Jubiläum in der Klosterkirche Neukloster mit dem Kantatenchor der Kantorei Wismar und dem Orchester vor Alte Musik Vorpommern;

31. Mai, 18 Uhr: 5. Brüeler Entenrennen auf dem Mühlenbach;

1. Juni, ab 10 Uhr: Stadtfest in Brüel auf dem Festplatz in der Schulstraße.

1. Juni, 14 Uhr: Neukloster, Großer Festumzug zum 800-jährigen Jubiläum, 17 bis 18.30 Uhr: „Stoertebeker“ Santiano - Coverband auf dem Klosterhof,

16 bis 18 Uhr - Kinderfest auf dem Gelände der Kita; 20 bis 2 Uhr - Schlager, Deutschrock, Rock und Aktuelles von den 1960er-Jahren bis 2019 mit der „Billy Rock“- Band, DJ Bechi mit Lasershow;

7. bis 9. Juni: 800-Jahr-Feier in Langen Jarchow mit Festumzug;

9. Juni, 11 bis 20 Uhr: Pfingstfest Schloss mit Park Kaarz. Der große Schlosspark wird zur Bühne. Karten an der Tageskasse .

12. Juni, 19 Uhr: Dorfkirche Sülten: Plattdeutsche Lieder, Volks- und Hausmusik

mit Musikanten aus der Region im Rahmen des Sternberger Musiksommers, Kartenvorverkauf: ab März in der Touristinfo Sternberg;

21. Juni, 21 Uhr: Sternberg Stadtkirche: Abendmusik bei Kerzenschein mit Musikern aus der Region und dem Ökumenische Chor aus Sternberg;

22. Juni, 9.30 bis 12.30 Uhr: Neukloster - Stadtsportfest - 800 Jahre Neukloster des VfL Neukloster;

28./29. /30 Juni: 56. Sternberger Heimatfest. In diesem Rahmen unter anderem am 29. Juni von 10 bis 16 Uhr Tag der Offenen Tür in der Geologischen Landessammlung sowie der 5. Tag der offenen Imkerei und Tag der offenen Gartentür in Lütt Acker, sowie am 29. Juni um 19 Uhr ein Tanzabend des Sternberger Heimatvereins;

3. Juli, 19 Uhr: Konzert in der Sternberger Stadtkirche mit

Andreas Pasternak und

Christof Munzlinger , Kartenvorverkauf ab März in der Touristinfo Sternberg;

6. Juli, ab 10 Uhr: Sternberg Drachenboot Sommerfest im Strandbad am Sternberger See der Sternberger Pastinetten;

19. bis 21 Juli: Dorffestspiele in Dabel auf dem Festplatz am Holzendorfer See;

11. August, 16 Uhr: Festspiele MV-Orchesterkonzert mit Teufelsgeiger Nemanja Radulovicin in der Stadtkirche Stadtkirche, Karten über Festspiele MV, Tel. 0385- 591 85 85 und Touristinfo Sternberg, Tel.: 03847- 444535 ;

7./8 September: Erntefest der Landwirte der Region in Brüel auf dem Gelände der DHG;

29. September, 11 bis 17 Uhr: Apfelfest in Schloss und Park Kaarz ;

3. Oktober: 10 bis 16 Uhr Markttag in Rothen.

(Diese Veranstaltungen sind nur ein Ausschnitt aus dem Programm für 2019)