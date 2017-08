Überdacht und trockenen Fusses in Sternberg : Musik, Tanz und frohe Stunden

vergrößern 1 von 4 Foto: wnie 1 von 4







Buntes Treiben herrscht auf dem Parkplatz unterhalb des Hotels „Dreiwasser“. Kinder drehen einige Runden im Kettenkarussell. Erwachsene treffen sich am Bierstand. Es ist Heimatfest in Sternberg – das nunmehr 54.

Doch in diesem Jahr ist etwas anders als sonst. „Wir haben ein Dach über dem Kopf und festen Boden unter den Füßen“, begrüßt Bürgermeister Armin Taubenheim die Gäste im Festzelt. Statt am Badestrand spielt sich bis auf ein paar Ausnahmen hier das Programm ab. „Die Vorbereitung war ein Hin und Her, weil das Wetter uns große Schwierigkeiten bereitet hat. Die Wiese ist so feucht, dass die Schausteller nicht drauffahren konnten. Deshalb musste eine Alternative her“, erklärt Taubenheim. Irene Werner vom Sternberger Verein „Dialog + Action“ ist zufrieden mit der Entscheidung. „Ich bin angenehm überrascht. Es muss gar nicht unbedingt am See sein“, sagt die Vorsitzende.

von Wibke Niemeyer

erstellt am 06.Aug.2017 | 21:00 Uhr