Eickelberg : Musik und Lesung in der Kunst-Kirche

03. August 2019, 05:00 Uhr

Im Rahmen der 5. Eickelberger Kunst-Kirche beginnt am heutigen Sonnabend um 19 Uhr ein Konzert mit dem Brüeler Theo Jörgensmann. Der 70-Jährige ist Klarinettist, Jazz-Musiker, Komponist und ein Protagonist des Modern Creative Stils. Er gehört zur zweiten Generation der europäischen Improvisationsmusiker, war an der Renaissance der Jazzklarinette in den 1980er-Jahren beteiligt und gilt als einer der herausragenden Solisten auf diesem Instrument. Die Finissage der 5. Eickelberger Kunst-Kirche bestreitet der Wariner Autor Christoph von Fircks mit seinen „Lieblingsplätzen an der Ostsee“ am Sonntag um 16 Uhr.