Sternberg : Nach der Trinkwasserleitung wird die Fahrbahndecke erneuert

Auf der B 192 in Sternberg geht das Bauen weiter: Nach der Erneuerung der im Gehweg liegenden Trinkwasserleitung (wir berichteten) gilt nun gleiches für die Fahrbahn. Diese bekommt zwischen der Straße Am Kugelberg und dem Bahnübergang in Richtung Dabel eine neue Deckschicht, informiert das Straßenbauamt Schwerin. Die Arbeiten beginnen an diesem Mittwoch und dauern voraussichtlich bis zum 21. Juli. Mit der Asphaltdecke werden gleichzeitig die Gossen erneuert.

Bei den Vorbereitungsarbeiten wird die Bundesstraße abschnittsweise halbseitig gesperrt und der Verkehr mittels Ampelschaltung an der Baustelle vorbei geleitet. Zum Asphaltieren macht sich eine Vollsperrung notwendig, aller Voraussicht nach vom 23. bis 25. Juni sowie vom 7. bis 9. Juli. Die genauen Termine will das Straßenbauamt mitteilen, sobald diese feststehen. Die Umleitung erfolgt dann über die B 104, die L 16 und Pastin wieder zur B 192 sowie umgekehrt. Der Lkw-Verkehr wird während der gesamten Bauzeit großräumig umgeleitet.

Die Erneuerung der Trinkwasserleitung von der Parchimer Chaussee über Vor dem Pastiner Tor, Güstrower Chaussee bis zur Einmündung der Philipp-Müller-Straße in den Mecklenburgring steht kurz vor dem Abschluss. Die Hauptleitung sei fertig, es müssten lediglich noch Hausanschlüsse in der Güstrower Chaussee gemacht werden, so Kerstin Pohl, technische Leiterin der Stadtwerke, auf SVZ-Nachfrage. In der kommenden Woche soll dieses Bauvorhaben zum Ersatz der 1958 verlegten Trinkwasserleitung beendet sein. Tief- und Straßenbauer kämen sich bis dahin nicht ins Gehege.



Rüdiger Rump

06.Jun.2017