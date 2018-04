Warin : Neue Heimstätte für 123 Kinder

Warins Bürgermeister Michael Ankermann übergibt Schlüssel an den Betreiber der neuen Kita „Die Kleinen Sandhasen“

von Roland Güttler

29. April 2018, 05:00 Uhr

So schnell sind die Zahlen manchmal überholt: Auf dem Schild zur gestrigen Eröffnung des Neubaus der Kindertagesstätte „Die Kleinen Sandhasen“ stand noch: „Hier baut die Stadt Warin … für 114 Kinder“. Doch Landrätin Kerstin Weiss, die zur Feier des Tages kam – wie auch schon zur Grundsteinlegung – sprach in ihrem Grußwort von 123 Kindern. Für des Rätsels Auflösung sorgte Ekkehard Giewald, Vorstandsvorsitzender des Kita-Betreibers DRK Kreisverband Nordwestmecklenburg: „Der Bedarf nimmt zu und die Möglichkeiten geben es her. So haben wir kurzfristig am Mittwoch die Erhöhung der Hortplätze von 30 auf 39 beantragt.“ Zudem gibt es hier jetzt 24 Krippen- und 60 Kindergartenplätze.

Alle waren voll des Lobes über den auch architektonisch gelungenen Neubau, dessen Räume rundherum lichtdurchflutet sind. Landrätin Weiss bezeichnete die Kita als „Symbol der Freude“. „Nichts ist schöner, als etwas für Kinder zu tun“ – sprachs und überreichte Sandspielzeug an eine kleine Abordnung der Kinder. Die anderen hielten Mittagsschlaf. Der Umzug der Mädchen und Jungen samt Erzieher ins neue Domizil erfolgt am 2. Mai.

Bürgermeister Michael Ankermann erinnerte nochmals daran, wie alles begann: Nämlich mit einem Hilferuf einer Mutter über Schimmel in den Räumen des vorherigen Kitaträgers Volkssolidarität am Fritz-Reuter-Platz. Seit März 2015 gabs dann die Containerlösung – schon mit dem neuen Träger DRK. Das Provisorium sollte eigentlich nur zwei Jahre dauern, es wurden drei. Förderanträge und andere Dinge brauchen eben ihre Zeit. Doch jetzt sind alle froh. Stadtoberhaupt und Kitabetreiber dankten ausdrücklich den Kindern, Eltern und Erziehern für ihre Geduld.

Die Baukosten betragen insgesamt 2,7 Millionen Euro, die Stadt musste als Eigenanteil einen Kredit in Höhe von einer Million Euro aufnehmen.